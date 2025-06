Mit 82 Jahren: Funk-Legende Sly Stone ist tot

Sly Stone kämpfte mit Drogensucht und finanziellen Problemen. Unter anderem litt er an einer chronischen Lungenerkrankung.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Sly Stone, Mitbegründer des Funks, starb mit 82 Jahren und hinterlässt ein bedeutendes musikalisches Vermächtnis.

Sly & The Family Stone waren Pioniere des Funk und Soul, bekannt für Hits wie 'Dance to the Music'.

Stone kämpfte mit Drogensucht und wirtschaftlichen Problemen, was zu einem Leben auf der Straße führte.

Funk-Legende Sly Stone ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie laut Nachrichtenagentur Reuters am Montag mit.

Das frühere Oberhaupt der Band Sly & The Family Stone litt den Angaben zufolge unter anderem an einer chronischen Lungenerkrankung. Sly Stone zählt neben James Brown zu den Mitbegründern des Funks und Psychodelischer Musik in den 1960er-Jahren. "Während wir seine Abwesenheit betrauern, finden wir Trost in dem Wissen, dass sein außergewöhnliches musikalisches Vermächtnis noch für Generationen nachhallen und inspirieren wird", heißt es in der Erklärung der Familie.

Vorreiter von Funk und Soul Die 1966 gegründete Gruppe Sly & The Family Stone gilt bis heute als einer der Vorreiter bei der Entwicklung von Funk und Soul. Die Band wurde mit ihrem Auftritt beim Woodstock-Festival bekannt, verlor aber Mitte der 1970er-Jahre ihr Publikum und trennte sich. Bis zu ihrer Auflösung in den 1980er-Jahren veröffentlichte die Band 15 Alben. Das wohl bekannteste Lied bleibt der fröhliche Hit "Dance to the Music", mit dem 1968 der Durchbruch gelang.