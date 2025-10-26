Die österreichische Soul-Band Sladek: Größer in Japan

„In Japan haben wir seit zwei Jahren mehr Hörer als in Österreich!“

Das sieht die Soul-Band Sladek jedes Mal, wenn sie sich ihre Streamingzahlen anschaut. „Ein japanischer Radio-DJ, der auf Soul spezialisiert ist, ist im Internet auf unsere Tracks gestoßen“, erklärt Schlagzeuger Raphael Vorraber: „Er hat uns in allen seinen Playlisten und unterstützt uns stark. Diese Diskrepanz liegt aber auch daran, dass Soulmusik in Österreich generell nicht so gefragt ist.“

Mit ihrem zweiten Album „Things Gotta Change“ könnten Vorraber, Sänger und Gitarrist David Sladek und Bassist Alvis Reid das ändern. Die zehn neuen Songs, die sich am Motown-Sound und Stars wie Marvin Gaye, Curtis Mayfield und Donny Hathaway orientieren, strahlen emotionale Wärme aus und bestechen mit Sladeks seelenvollem Gesang, der makellosen analogen Produktion und dem Einsatz von Instrumenten wie Querflöte und Vibrafon, was ein abwechslungsreiches Hörerlebnis garantiert.

Inhaltlich bewegt sich Textautor Sladek zwischen Persönlichem und dem Blick auf die Gesellschaft und den Wandel, den sie gerade durchmacht. „Wir sind nicht so naiv, dass wir nicht gewusst hätten, dass die Leute den Albumtitel sofort als Statement in Bezug auf die Weltlage sehen werden“, sagt Sladek: „Aber mir bewusst ein Thema zu setzen, ist etwas, das ich überhaupt nicht kann. Ich lasse beim Schreiben alles zu, was mir in den Kopf kommt, und muss selbst nachher eruieren, was der Hintergrund ist. Songs kommen meiner Meinung nach ja genau deswegen, weil ich eben nicht weiß, was ich ausdrücken will. Da ist ein Gefühl, das raus will, das sich aber erst durch den Song manifestiert und konkretisiert.“