Das Burgtheater abreißen!

Das Archivbild vom 27.03.2000 zeigt Claus Peymann, Intendant des Berliner Ensembles, in Berlin. Peymann hat den ihm am vergangenen Wochenende verliehenen Wiener Theaterpreis "Nestroy" wieder zurückgegeben. Er protestiere damit gegen das "unwürdige Schauspiel und provinzielle Gezeter, das um die Nestroy-Preisverleihung an mich ausgebrochen ist", sagte Peymann am Dienstag (15.10.2002) in Berlin. dpa (zu dpa 0240 vom 15.10.2002)

© Bild: APA/Klaus Franke