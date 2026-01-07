Bei den „Simpsons“ heißt es nach fast 30 Jahren Abschied nehmen von Duffman. Die Springfielder Duff Corporation versetzt die Figur nun in den Ruhestand, das berühmte Biermaskottchen verschwindet damit auch aus der Serie.

Duffman gehörte seit seinem ersten Auftritt 1997 fest zur Serie. Mit rotem Cape, Sonnenbrille und Macho-Attitüde stand die Figur für Bierwerbung und humoristische Elemente, die jedoch in ein recht stereotypisches Männlichkeitsbild fielen.

Sein „Oh yeah“ wurde über die Jahrzehnte zum wiederkehrenden Spruch in Springfield.