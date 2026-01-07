Aus nach fast 30 Jahren: Diese Kultfigur wird bei den "Simpsons" gestrichen
Bei den „Simpsons“ heißt es nach fast 30 Jahren Abschied nehmen von Duffman. Die Springfielder Duff Corporation versetzt die Figur nun in den Ruhestand, das berühmte Biermaskottchen verschwindet damit auch aus der Serie.
Duffman gehörte seit seinem ersten Auftritt 1997 fest zur Serie. Mit rotem Cape, Sonnenbrille und Macho-Attitüde stand die Figur für Bierwerbung und humoristische Elemente, die jedoch in ein recht stereotypisches Männlichkeitsbild fielen.
Sein „Oh yeah“ wurde über die Jahrzehnte zum wiederkehrenden Spruch in Springfield.
Aus für "Duffman": "Alte Werbeform"
In der aktuellen Folge erklärt Duffman selbst den Schritt: „Alle alten Werbeformen haben ausgedient. Firmenmaskottchen, Printanzeigen, Fernsehspots – die Kids von heute können nicht mal mehr die Jingles mitsingen“, so Duffman, Maskottchen der Duff-Brauerei, in einem offiziellen Statement. Die Duff Corporation versetzt daraufhin ihr Maskottchen dauerhaft in den Ruhestand.
Für eine weitere Stellungnahme gegenüber dem KURIER war Duffman leider nicht erreichbar.
Die Episode verweist zudem auf die Apple-Serie „Severance“, die sich mit der modernen Arbeitswelt beschäftigt. Bei den Simpsons landet Duffman bei einer Firma namens „Enthusiasm on Demand“ (EOD).
Zwar befreit er sich am Ende aus diesem Job, als Biermaskottchen kehrt er jedoch nicht zurück.
Zuletzt strich die Serie einige weitere Nebenrollen, die viele Jahre lang zum gelben Universum der Simpsons gehörten: Die Organistin Alice Glick etwa starb den Serientod, auch von ihr mussten sich die Fans dauerhaft verabschieden.
