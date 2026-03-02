Shakira gab Gratis-Konzert in Mexiko vor 400.000 Menschen

Popstar Shakira hat vor 400.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert gegeben - und damit einen neuen Besucherrekord auf dem Zócalo-Platz aufgestellt. "Das ist ein Traum. Wie poetisch, diesen Ort so voller Menschen zu sehen", sagte die 49-Jährige auf dem größten Platz der mexikanischen Hauptstadt, umgeben von der beleuchteten Kathedrale und dem Nationalpalast. Es war ihr zweiter Auftritt dort nach 2007.

Für die Megashow auf dem Zócalo in der Nacht zum Montag (Ortszeit) kamen viele Menschen schon Stunden vor Beginn, um sich einen guten Platz zu sichern. Das Konzert unter freiem Himmel war die erste große Versammlung mit Hunderttausenden Menschen in Mexiko seit den Unruhen, die durch die Tötung eines mächtigen Drogenbosses durch das Militär vor einer Woche in anderen Teilen des Landes ausgelöst wurden. Es verlief ohne Zwischenfälle.