Seltene Zeichnungen von John Lennon bei Sotheby's

John Lennon hatte die Zeichnungen ursprünglich nur zum Spaß gemacht, berichtet sein Verleger Tom Maschler, der den Beatle bereits 1962 kennenlernte. Vor seiner Karriere als Musiker besuchte John Lennon die Kunstuni in Liverpool. "Er wusste also, was er tat", so Maschler im Interview. "Mit der Zeit verfeinerte er seinen Strich und der Humor trat in den Vordergrund", so Maschler weiter. Allein von "In His Own Write" (1964) gingen etwa 600.000 Exemplare über den Ladentisch.