Seiler und Speer in Wien: Meilenstein für das Duo und die Szene

Und der Austro-Pop-Pionier spielt auch alles, was sich alle wünschen - von „A Mensch mecht i bleib’n“ und „Gezeichnet für‘s Leben“ bis zu „Da Hofa“ und „Es lebe der Zentralfriedhof“. Dass dem 73-Jährigen, der seit Jahren mit schweren Wirbelsäulenproblemen kämpft, beim Singen nicht alles perfekt gelingt, ist dabei völlig egal. Diese Klassiker, die die Wiener Mentalität so pointiert porträtieren, dass sie einem genauso die Tränen in die Augen treiben („De Kinettn wo i schlof“) wie die pure Lebenslust spüren lassen („Schifoan“) sind ja schon fast Teil der österreichischen DNA. Man liebt es, sie wiederzuhören, und „Wolferl“ dafür, dass er sie geschaffen hat und immer noch live auf die Bühne bringt. Seiler und Speer haben oft betont, wie groß sein Einfluss auf ihre Karriere war.

Dem entsprechend herrscht Samstag im Ernst-Happel-Stadion bei bestem Open-Air-Wetter eine Feierstimmung, die mühelos an die bei Robbie Williams vor einer Woche herankommt. Schon um 17.00 Uhr sind Ränge und Rasen gerammelt voll. Seiler und Speer kommen zwar erst um 20.30, aber sie haben zum Jubiläum Gäste eingeladen. Nach Opus und Thomas Stipsits steht jetzt Wolfgang Ambros mit seiner Band „Die Nr. 1 vom Wienerwald“ am Programm. Den will jeder sehen.

Doch bevor die kommen, rockt Otto mit seinen Friesenjungs. Auch wenn er von Herkunft und Songmaterial nicht in diese Massenfeier der heimischen Szene (und speziell des Wiener Pop-Kulturguts) passt, treibt er die Stimmung schnell weiter in die Höhe. Mit in Otto-Manier eingedeutschten oder bearbeitetet Texten singt er alles von „We Are The Champions“ über „Aber bitte mit Sahne“ bis „Englishman in New York“.

Pünktlich um 20.30 starten die Stars des Abends mit „Herr Inspektor“. Auch sie porträtieren die Wiener Mentalität – mit mehr Ironie und Wortwitz als Wolfgang Ambros, aber genauso pointiert. Dank der Band, die nach über 100 gemeinsamen Auftritten perfekt eingespielt ist, schieben Seiler und Speer in dieser Phase einen druckvollen Rock-Sound ins Stadion und lassen die Wiener mit „I wü ned“ und „Principessa“ richtig auf Touren kommen.