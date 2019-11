Seeed schüttelten Speck und Alltag weg

Musikalisch fehlt er kaum, die Raps und Gesangspassagen haben sich die beiden gut aufgeteilt und für kleine Choreografien kommen immer wieder mal die Backingsänger nach vorne. Gelegentlich aber klafft in der Mitte der Bühne schon eine eigenartige Lücke auf, wenn Fox gerade nach links und Delle nach rechts geht. Gewollt ist es nur bei der Ballade „You & I“, die Seeed ihrem Freund widmen und seinen leeren Platz dabei mit dem Scheinwerfer beleuchten.

Doch für allzu lange Trauer ist kein Platz. Seeed zeigen, was man aus Dancehall alles rausholen kann. Sie erinnern mit dem poppigen „Komm In Mein Haus“ an Bob Marley, lassen bei „ Dancehall Caballeros“ die Bässe so wuchtig durch die Halle wummern, dass man meint, in einem Techno-Club zu sein, und der Gitarrist soliert bei „Sie ist geladen“ (mit Rapperin Nura, die das Vorprogramm bestritten hatte) im Hard-Rock-Stil, und fügt sich damit trotzdem nahtlos in den Gesamtsound ein. Das tut auch „Schwarz zu Blau“, einer der Hits aus dem mit einem Orchester aufgenommen Rap-Solo-Album „Stadtaffe“ von Peter Fox.

Schade ist nur, dass Seeed diesmal die souligen Einschübe, die die Show der vorigen Tour noch variantenreicher machte, weitgehend weglassen. Aber auch ohne die war es am Ende die perfekte Einstimmung auf das Wochenende, bei der man sich nicht nur (wie in einem Song gefordert) den Speck weg, sondern auch wunderbar den Alltag aus den Knochen schütteln konnte.