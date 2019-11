Seeed live in Wien: Den Speck weg und den Alltag abschütteln

Doch für allzu lange Trauer ist kein Platz. Seeed zeigen, was man aus Dancehall alles rausholen kann. Sie erinnern mit dem poppigen „Komm In Mein Haus“ an Bob Marley, lassen bei „ Dancehall Caballeros“ die Bässe so wuchtig durch die Halle wummern, dass man meint, in einem Techno-Club zu sein, und der Gitarrist soliert bei „Sie ist geladen“ (mit Rapperin Nura, die das Vorprogramm bestritten hatte) im Hard-Rock-Stil, und fügt sich damit trotzdem nahtlos in den Gesamtsound ein. Das tut auch „Schwarz zu Blau“, einer der Hits aus dem mit einem Orchester aufgenommen Rap-Solo-Album „Stadtaffe“ von Peter Fox.