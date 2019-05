Schwiegervater von Al Bundy ist tot: Tim Conway 85-jährig gestorben

Der Schauspieler und Comedian Tim Conway ist gestorben. Er starb in Los Angeles nach vorangegangener, schwerer Krankheit. Er wurde 85 Jahre alt.

Bekannt wurde Conway in den Sechziger- und Siebzigerjahren an der Seite von Harvey Korman (1927-2008) und Carol Burnett in der TV-Sendung "The Carol Burnett Show". Trat er anfangs nur als Gast in der Sketch-Show auf, wurde er 1975 zu einem festen Bestandteil. "The Carol Burnett Show" lief von 1967 bis 1978. Für sein Engagement in der Sendung wurde Conway mit mehreren Emmys ausgezeichnet.

Peggy Bundys Vater

Dem deutschen TV-Publikum ist Conway vor allem aus der Serie "Eine schrecklich nette Familie" bekannt. Darin mimte er Peggy Bundys Vater Ephraim Wanker.

Tim Conway hinterlässt seine Frau Charlene, mit der er seit 1984 verheiratet war, und sieben Kinder.