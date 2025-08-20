Schwedische Rockband Mando Diao sagt bis Jahresende Konzerte ab

Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis zum Jahresende abgesagt. Wie die Band auf Instagram mitteilte, geschieht das aus "persönlichen Gründen". In dem Post entschuldigten sich die Musiker und schrieben, sie freuten sich darauf, "auf die Bühne zurückzukehren" und künftig wieder Musik mit ihren Fans zu teilen.

Die Schweden befanden sich gerade auf einer Europa-Tournee, die sie unter anderem nach Deutschland führte. Zuletzt spielten sie in Lüneburg. Die geplanten Konzerte in dieser und der kommenden Woche in Lüdenscheid und in Osnabrück werden nun ausfallen. Für Juni 2026 sind derzeit Österreich-Termine in Telfs, Krems und Linz avisiert.

Die Band mit Frontmann Björn Dixgård wurde vor mehr als 20 Jahren im schwedischen Borlänge gegründet. Zu den größten Hits von Mando Diao zählen Songs wie "Dance With Somebody" und "God Knows".