Schwarz-Blau will "Salzburger Landeshymne landesgesetzlich verankern"

Denn genau vor einem Monat hatte die IG Autorinnen Autoren in einem offenen Brief an die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg Änderungen der jeweiligen Landeshymnen gefordert, weil diese historisch belastet seien. In Oberösterreich und Niederösterreich brauche es einen anderen Text, in Kärnten würde die Streichung einer Strophe reichen.

In Salzburg hingegen sei eine komplette Neufassung von Text und Musik notwendig. Denn Komponist Ernst Sompeks habe sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich gebrüstet, illegales österreichisches NS-Parteimitglied gewesen zu sein. „Textautor Anton Pichler wiederum war ein kriegsverherrlichender Priester“, sein Text teils grammatikalisch verunglückter „kitschig-pathetischer Schollenschwulst“.