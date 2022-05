Schwacher Lärm um nichts: Kate McIntosh bei den Festwochen

Eine Aufforderung, sich auf kollektive Erneuerung einzulassen, kündigen die Wiener Festwochen an. Das versinkt in der Banalität. Etwa wenn in kurzen Passagen verglichen wird, was Menschen erleben. Die einen trainieren im Fitnesscenter, die anderen legen 600 Kilometer auf der Flucht vor dem Krieg zurück.

Die dringlichsten Fragen bleiben jedoch unbeantwortet: Wird das Publikum tatsächlich für so naiv gehalten, dass so etwas erklärt werden muss, oder verbirgt sich irgendwo ein höherer Sinn?

Höflicher Applaus.