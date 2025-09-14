"Schuberts Schweigen": Ein Erweckungserlebnis mit Beethoven

Von Susanne Zobl

Zeit seines kompositorischen Schaffens verehrte Franz Schubert Ludwig van Beethoven und orientierte sich immer wieder an dessen Werken – jedoch nicht, um ihn zu kopieren, sondern um eigene Wege einzuschlagen. Auch der Gigant bewunderte den jüngeren Kollegen.

Simon Meusburger lässt in „Schuberts Schweigen“ eine Begebenheit aus dem Leben des Namenspatrons seines Schubert Theaters zu einem tiefsinnigen Bühnenstück mit integriertem Konzert werden. Ausgangspunkt ist die Uraufführung am 21. März 1826 von Beethovens Streichquartett in B-Dur, op. 130 mit der „Großen Fuge“, op. 133, am Ende. Die hat Schubert besucht. Er erkannte das Visionäre dieses Finales. Beethoven ließ es später auf Anraten seines Verlegers als selbstständiges Werk veröffentlichen. Schubert suchte nach diesem Konzert monatelang seine musikalische Antwort darauf.