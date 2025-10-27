"Schönster Junge der Welt": Björn Andrésen 70-jährig gestorben

Der dank seiner Rolle als Tadzio in Luchino Viscontis "Tod in Venedig" in den 70er-Jahren als "schönster Junge der Welt" gefeierte Björn Andrésen ist tot. Der schwedische Schauspieler starb im Alter von 70 Jahren, wie die Dokumentarfilm-Regisseurin Kristina Lindström am Montag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Im Alter von 15 Jahren war Andrésen von Visconti für die Rolle des jungen Tadzio in der Thomas-Mann-Verfilmung "Tod in Venedig" ausgewählt worden - ein schöner Bub, für den der von Dirk Bogarde gespielte Gustav von Aschenbach eine Obsession entwickelt. Mit dem Film wurde der junge Schwede über Nacht berühmt, das Etikett des "schönsten Jungen der Welt" wurde er danach nicht mehr los, Andrésen litt unter Depressionen und Drogensucht.

In späteren Jahren erzählte Andrésen von den Problemen, die die frühe Berühmtheit ihm bescherte. Kristina Lindström porträtierte ihn in dem Dokumentarfilm "Der schönste Junge der Welt" von 2021. Sie würdigte am Montag Andrésens "Mut", der Öffentlichkeit Einblick in seine seelischen Probleme gewährt zu haben.