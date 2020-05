Schlange stehen für One Direction

Die grundlegendste Eigenschaft des Teenagerdaseins ist, auf niemanden zu hören.

Was also machen die Teenies, wenn man sich nicht in der Nacht vor dem Wiener One-Direction-Konzert beim Stadion anstellen darf?

Genau, sich beim Stadion anstellen. 250 Aludecken mussten in der Nacht auf Mittwoch herbeigebracht werden, um die bereits auf den Einlass wartenden Fans zu wärmen. Offizieller Anstellbeginn war acht Uhr, knapp nach 16 Uhr befanden sich bereits an die 8.000 Fans im Oval in der Leopoldstadt, die den Auftritt von Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan und Harry Styles nicht mehr erwarten konnten. Der Einlassbeginn verlief erfolgreich. „Es gab nur ein paar kurzzeitige Ohnmachtsanfälle“, hieß es. Insgesamt wurden 44.000 Tickets verkauft.

Bilder von Wien-Konzert