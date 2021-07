"Schifoan" am Nova Rock: Wolfgang Ambros ist Late Night Act

Im Vorjahr sorgte David Hasselhoff als Mitternachtshighlight für Ausnahmezustand und viele Lacher. Zur Abstimmung stand neben Ambros und Scooter auch Dr. Alban. Für den "It's My Life"-Sänger votierten allerdings nur 3,21 Prozent.

Neben der Verkündung des Late Night Acts gab der Veranstalter am Freitag auch weitere Bands bekannt. Das Line-up ergänzen Parkway Drive, Mastodon, Guano Apes, Rea Garvey und Madsen. Außerdem wurden die Auftritte von L7, Epica, All That Remains sowie Deathstars, We Are Harlot und Orchid bestätigt.

Tageskarten gibt es bei der heurigen Ausgabe auf 500 Stück limitiert pro Tag. Sie sind ab sofort erhältlich. Ob danach noch weitere Tagestickets aufgelegt werden, sei noch offen, hieß es vom Veranstalter. Das Tages-Programm ist ab sofort online.

Weitere Infos unter www.novarock.at