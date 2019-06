Schieber-Drama im Bauch von Wien

„Der dritte Mann“, von Carol Reed in nur fünf Wochen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht: Der Thriller zeigt in schrägen Kamerabildern und expressionistischen Licht-und-Schatten-Perspektiven das dunkle, vom Krieg verwüstete Wien in einer bedrückenden Atmosphäre von Besetzung und Unsicherheit, von Not und Nachkriegsunmoral, wie es vorher auf der Leinwand nicht zu sehen war.

Ein Welterfolg. Im Jahr 2000 vom Britischen Film-Institut zum besten Film des 20. Jahrhunderts gewählt.

Das Riesenrad im Prater und die Wiener Kanalisation, Orson Welles als zwielichtiger Penicillin-Schieber Harry Lime und die eindringliche Zithermusik von Anton Karas faszinieren bis heute.

Vor 70 Jahren, am 2. September 1949, war die Weltpremiere im Londoner Victoria Kino, am 10. März 1950 Kino-Start in Österreich.