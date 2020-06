Scheu und weltberühmt: Bestseller-Autor Hermann Hesse

Seine Millionen von Lesern verehrten Hesse, oder ganz einfach: Sie liebten ihn. Nicht zuletzt deshalb war Hesse, dem Autodidakten, der nicht einmal studiert hatte, der Neid vieler seiner Schriftstellerkollegen sicher. Und auch bei den Kritikern, allen voran Marcel Reich-Ranicki, kam Hesse nicht immer gut weg. Im Gegenteil. Im "wesentlichen Teil Deutschlands" stehe es "denkbar schlecht um Hesses Ruf", bedauert Hesse-Biograf Gunnar Decker in "Der Wanderer und sein Schatten", einer der beiden im Hesse-Jahr erschienenen Biografien des großen Autors.

Hesse galt wahlweise als "ein Opportunist, ein altmodischer Kauz, ein naiver Naturschwärmer, Kitschdichter knapp oberhalb von Courths-Mahler", so Decker weiter. Er wurde als "Esoteriker" geschmäht, als weltfremder Sinnsucher, der sich realitätsabgewandt an den Zwängen des Bürgertums abarbeitete, sich mit fernöstlicher Philosophie beschäftigte und damit vor allem pubertierende Jugendliche begeisterte.

Aber: "Immer wieder wacht ein Kritiker auf und stellt erstaunt fest, dass Hesse ja genauso gut schreibt, wie Musil, (...), dass er politisch hellsichtiger war als Thomas Mann" und "zeitlebens ein unfehlbares Näschen für große Literatur besaß", schrieb der Schriftsteller Michael Kleeberg in einem Essay vor einigen Wochen. Von Hesses literarischem Interesse und Verständnis legen seine rund 3.000 Buchbesprechungen Zeugnis ab.

Wer Hesse liebt, der bewundert wie Udo Lindenberg "seine Suche nach Coolness, nach Ausbruch", seine hellsichtige Kritik am Krieg und seine, des Missionarssohns Verachtung der christlichen Religion mit ihren unsinnigen Zwängen. Je älter Hesse wurde, desto distanzierter auch sein Verhältnis zur Tagespolitik, desto visionärer seine Betrachtungen des Weltgeschehens, desto mehr der Autor selbst auf Rückzug vor dieser Welt. Seine Romane faszinieren bis heute. Denn, so Michels, "Hesse artikuliert existenzielle Fragen, die zeitlos sind."