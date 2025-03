Schaut her, so ist der Mensch: Künstler Valentin Oman wird 90

Also heißen Omans charakteristische Bilder, in denen eine Menschengestalt fragmentiert angedeutet wird, meist „Ecce Homo“: „Sieh her, ein Mensch“, oder auch: „So ist der Mensch“. Es ist auch der Titel der umfassenden Werkschau, die bis 21. 4. im nahe Bratislava gelegenen „Danubiana Meulensteen Museum“ zu sehen ist – die erste und größte einer Reihe von Würdigungen aus Anlass von Omans 90. Geburtstag am 14. Dezember.

Die Beständigkeit und Bedächtigkeit, die man leicht mit Omans Werk assoziiert, erweist sich allerdings als trügerisch. Denn der Künstler ist eine höchst politische, engagierte Person, seine Menschenbilder sind stets in eine Gegenwart eingebettet – dass Spuren dessen, was davor war, buchstäblich an ihnen kleben, steht dazu in keinem Widerspruch. In der Werkschau zeigen große, collagierte Tafeln, dass Oman in den vergangenen zwei Jahren vor allem Medienbilder der Kriege in der Ukraine und in Gaza abfotografierte und so bearbeitete, „dass sie als Erinnerung an diese Zeit bleiben“, wie er sagt. „Das sind einfach Ereignisse, bei denen ich nicht zur Tagesordnung übergehen kann.“

Abstrakt, aber nicht spontan

Die von Oman entwickelten Techniken der Überlagerung waren zunächst Tricks, um der in den 1950er und 60er-Jahren angesagten spontanen, „informellen“ Malerei ein Schnippchen zu schlagen: „Ich hatte Angst, einen zu routinierten Strich zu machen“, sagt der Künstler. Das Auftragen und Abziehen von Farbschichten – im Kärntner Finkenstein ließ sich Oman dazu eine eigene Wand bauen, in seinem Wiener Atelier holte er uralte Tünche von den Gemäuern – bringt ein Element des Zufalls in die Bilder und erweitert deren Zeithorizont: Vergangenheit, Gegenwart und Dauer fallen in ihnen zusammen.