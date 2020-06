Schauspielerin Ruth Glöss gestorben

Die Schauspielerin Ruth Glöss, langjähriges Ensemblemitglied des Berliner Ensembles, ist tot. Die gebürtige Dresdnerin sei am Sonntag im Alter von 86 Jahren in Berlin gestorben, teilte das Theater am Dienstag mit. Bis ins hohe Alter habe sich Glöss "mit großem Charme und Witz" in die Herzen der Zuschauer gespielt - unter anderem in vielen Inszenierungen des US-Regisseurs Robert Wilson.

Glöss war unter anderem als Narr in Wilsons Arbeit "Shakespeares Sonette" zu sehen. Mit ihrer zarten, kleinen Erscheinung und ihrer gescheiten, trockenen Weltsicht sei Glöss eine der großen Persönlichkeiten des Ensembles gewesen, so das Theater.

Glöss begann ihre Karriere als Kabarettistin. Nach Stationen als Schauspielerin unter anderem in Greiz, Cottbus, Gera und am Berliner Maxim Gorki Theater war Glöss von 1964 bis 1983 Mitglied im Ensemble der Berliner Volksbühne. Seit 1987 gehörte sie zum festen Ensemble des Berliner Ensembles. Dort arbeitete sie mit Regisseuren wie Claus Peymann, Leander Haußmann, Einar Schleef, Heiner Müller, Martin Wuttke und Peter Zadek zusammen.