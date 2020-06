Nicole Heesters erhält renommierten Goldtopas

Die Schauspielerin Nicole Heesters (77) wird für ihre herausragenden Bühnenleistungen am 22. Februar in Düsseldorf mit dem renommierten Louise-Dumont-Goldtopas geehrt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die älteste Auszeichnung für Schauspielerinnen im deutschsprachigen Theater wird auf Lebenszeit vergeben.

2012 war der Goldtopas mit dem Tod der bisherigen Trägerin Maria Becker vom Zürcher Schauspielhaus wieder an das Theatermuseum Düsseldorf zurückgegangen. Das Kuratorium wählte Heesters zur neuen Trägerin. Sie sei "eine der profiliertesten Theaterschauspielerinnen", deren Charakterdarstellungen seit Jahrzehnten "von großer Ausstrahlung, ungeheurer Intensität und hohem Intellekt geprägt" seien, hieß es in der Jury-Begründung.

Die Auszeichnung, ein in Perlen gefasster Topas an einer Goldkette, war 1932 vom Schauspielhaus-Gründer Gustav Lindemann in Erinnerung an seine Frau, die Schauspielerin Louise Dumont (1862-1932), gestiftet worden.