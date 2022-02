Schauspielerin Hanne Rohrer mit 79 Jahren verstorben

Hanne Rohrer ist tot. Die Salzburger Schauspielerin verstarb in der Nacht auf Sonntag im Alter von 79 Jahren, wie ihre Heimatb├╝hne, das Salzburger Landestheater, mitteilt. Die geb├╝rtige K├Ąrntnerin war jahrzehntelanges Ensemblemitglied der Salzach-B├╝hne und dem Haus bis zu ihrer Pensionierung eng verbunden.

Ihre Karriere hatte Rohrer noch in Studierendenzeiten bei der Gruppe "Arche" in Wien begonnen. Dem schlossen sich Engagements in Deutschland, ihrer Heimatstadt Klagenfurt, Wien und schlie├člich Salzburg an. Seit Rohrer Anfang der 1970er-Jahre ans dortige Landestheater kam, spielte sie dort zentrale Frauenrollen der Weltliteratur - von der Elisabeth in Schillers "Maria Stuart" bis hin zur K├Ânigin in Shakespeares "Hamlet". Auch als Bertolt Brechts "Mutter Courage" oder als Mrs. Pearce in der "My Fair Lady" wusste die Darstellerin mit der dunklen Stimme zu ├╝berzeugen.

Dabei blieb die B├╝hne unabh├Ąngig von kleinen Abstechern zu Film und Fernsehen - etwa als Hausbesorgerin in der Kultserie "Ein echter Wiener geht nicht unter" - stets ihr Metier. "Hanne Rohrer geh├Ârte zu einer spezifischen Generation von Schauspielerinnen. Durch ihr herausragendes Spiel, ihren vollen Einsatz und ihre unverbr├╝chliche Begeisterung bleibt sie unvergessen", so das Landestheater in seiner W├╝rdigung.

"Wer mit Leidenschaft bei der Sache ist, arbeitet nicht einen einzigen Tag in seinem Leben. So gesehen hat Hanne Rohrer, Schauspielerin, nie gearbeitet", umriss Rohrer einst selbst auf ihrer Homepage ihre Lebensauffassung.