Schauspieler Erland Josephson ist tot

Der schwedische Schauspieler Erland Josephson ist im Alter von 88 Jahren in Stockholm gestorben. Er wurde vor allem durch Rollen in zahlreichen Filmen seines Landsmannes Ingmar Bergman international berühmt. Wie seine Tochter Fanny Josephson in Stockholmer Medien angab, starb der Schauspieler am Samstagabend in einem Pflegeheim nach langer schwerer Krankheit.



Josephson spielte unter anderem Hauptrollen in den vielfach ausgezeichneten Bergman-Filmen "Szenen einer Ehe" (1973) und " Fanny und Alexander" (1982). Er war zeitweilig Intendant am schwedischen Nationaltheater Dramaten, führte Regie auf der Bühne und für den Film und schrieb mehrere Romane sowie Theaterstücke.