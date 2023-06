„Sayonara Loreley“: Einmal Rüdesheim und kein retour

Schräge Weltsicht

Und die Welt ist ein bisschen schrägt zu Marie. Murnberger, der auch das Drehbuch bearbeitet hat, fährt einige Herausforderungen für sie auf: Mutter fällt ins Koma; Marie strandet in Rüdesheim; japanischer Geschäftsmann lässt sie mit hoher Rechnung sitzen; ukrainische Kellnerin hilft aus und in ein böses Waffengeschäft gerät Maria auch. Und das alles im normalerweise touristisch strapazierten Rüdesheim, das ebenfalls irgendwie schrägt erscheint.

Was zum Überthema von „Sayonara Loreley“ führt: In Rüdesheim „arbeiten besonders viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Herkunftsländern in der Hotellerie und Gastronomie und verkaufen deutsche Gemütlichkeit an Touristen aus aller Welt. Diese Internationalität hat mich interessiert“, so Murnberger. Und er fragt: „Was ist schon Heimat? Wir sollten versuchen diesen Begriff im Kopf zu dehnen. Unsere Heimat ist aus meiner Sicht der kleine, kranke Planet auf dem wir uns alle gerade befinden.“