Sarah Wedl-Wilson wird neue Kultursenatorin in Berlin

Die bisherige Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson wird Berlins neue Kultursenatorin. Sie wird damit die Nachfolgerin von Joe Chialo (CDU), der erst am Freitag als Kultursenator zurückgetreten war. Dieser hatte Sparzwänge als Grund dafür genannt.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte über Wedl-Wilson, sie kenne die Herausforderungen in der Berliner Kultur. „Wir wollen die hohe Qualität der Kultureinrichtungen erhalten“, betonte er. Am Wochenende hatte der Deutsche Kulturrat dafür plädiert, Wegner solle das Amt selbst zusätzlich übernehmen - so wie etwa der frühere Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD). Mit seiner Entscheidung für Wedl-Wilson hat Wegner schnell Klarheit in dieser Angelegenheit geschaffen.