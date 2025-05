Sarah Jessica Parker kritisiert Trump: „Hoffentlich sagt jemand Nein“

Frühsommer in New York bedeutet, man zieht sich die durchsichtigeren sündteuren Designerkleider an und nimmt den Lunch mit den Freundinnen im Freien ein. Zumindest in der Serie „And Just Like That“, Nachfolgerin von „Sex and the City“. Obwohl Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker zugeben muss, dass sie persönlich nie so viel Zeit hat, sich regelmäßig mit Freundinnen zum Lunch zu treffen: „Aber die Serie war immer schon ein wenig hyperreal.“ In echt ist das Schönste am Sommer in New York daher auch, wenn man von der Sommerfrische außerhalb der Stadt wieder zurückkommt, hat sie beim Pressetermin anlässlich des Starts der dritten Staffel der Serie gebeichtet.