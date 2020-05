Sarah Connor: Wie im Tagebuch lesen

Vier Jahre war es ruhig um Sarah Connor. Vier Jahre, in denen sie sich Zeit für ihre Familie nahm und sich auf ihr neues Album " Muttersprache" konzentrierte. Es ist eine Platte, die überrascht. Nicht nur, weil Connor darauf Deutsch singt. Die Songs sind nicht mehr von Beats getrieben, sondern setzen durchwegs auf organischen, reduzierten Sound. Zum ersten Mal hatte Connor alle Fäden selbst in der Hand, wie sie beim KURIER-Interview sagt. "Ich wollte einfach ohne Umwege und große Metaphern sagen, was ich denke. Einfach authentisch und ehrlich meine Geschichten erzählen und meine Stimme nicht mehr anderen leihen."

Es sind Geschichten geworden, die Connors Leben geschrieben hat. Von der Wut auf den Ex ("Kommst Du mit ihr"), über einen Aufruf zum Einstehen für die eigene Meinung ("Augen auf") bis hin zu einer Kritik an der Internetgesellschaft ("Halt Mich"). Für die 34-Jährige ist es, als ob "man in meinem Tagebuch liest." In dem Tagebuch ist auch ein Appell an die Menschlichkeit spürbar, wie sie sagt, "an die Nächstenliebe und an die Grundwerte."