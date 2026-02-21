Sandra Hüller gewinnt Silbernen Bären für österreichischen Film "Rose"

Der Film "Gelbe Briefe" des deutschen Regisseurs İlker Çatak hat den Hauptpreis der 76. internationalen Filmfestspiele Berlin, den Goldenen Bären für den besten Film des Wettbewerbs, gewonnen. Das gab die Internationale Jury unter Vorsitz von Wim Wenders am Samstagabend bekannt. Einen Silberne Bären für die Beste Hauptrolle gab es für Sandra Hüller, die deutsche Hauptdarstellerin in "Rose" des Wieners Markus Schleinzer. 22 Filme waren angetreten.