Sandra Hüller gewinnt Silbernen Bären für österreichischen Film "Rose"
Der Film "Gelbe Briefe" des deutschen Regisseurs İlker Çatak hat den Hauptpreis der 76. internationalen Filmfestspiele Berlin, den Goldenen Bären für den besten Film des Wettbewerbs, gewonnen. Das gab die Internationale Jury unter Vorsitz von Wim Wenders am Samstagabend bekannt. Einen Silberne Bären für die Beste Hauptrolle gab es für Sandra Hüller, die deutsche Hauptdarstellerin in "Rose" des Wieners Markus Schleinzer. 22 Filme waren angetreten.
Der Große Preis der Jury ging an "Kurtuluş" ("Salvation") von Emin Alper, der Preis der Jury an "Queen at Sea" von Lance Hammer. Den Silberner Bären für die Beste Regie nahm Grant Gee für "Everybody Digs Bill Evans" entgegen. Der zweite österreichischen Beitrag im Wettbewerb, "The loneliest man in town" von Tizza Covi und Rainer Frimmel, blieb ohne Preis.
Kommentare