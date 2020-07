San Sebastian: Albert-Film kam schlecht weg

Dennoch stand Cruz im Mittelpunkt des Interesses: Spaniens derzeit bekannteste Schauspielerin in Hollywood spielt die Hauptrolle in dem Film von Sergio Castellitto, der sich mit dem Bosnien-Krieg beschäftigt. Und auch wenn der Film eher mittelmäßig ist, so hinterlässt Cruz doch einen starken Eindruck. Auch Monica Bellucci lenkte in San Sebastian alle Kameras auf sich: Die Italienerin ist heute, Mittwoch, im türkischen Wettbewerbsbeitrag "Rhino Season" zu sehen. Bisher gilt der glänzende libanesische Wettbewerbsfilm "The Attack" von Ziad Doueiri als Favorit des Festivals.



Für Barbara Albert war es dagegen enorm wichtig, zumindest die Gelegenheit zu haben, ihren Film auf einem A-Festival vorstellen zu können. „So ist der Fokus auf meinen Film gerichtet und wird von vielen Menschen gesehen", sagte Albert im Anschluss an die Premiere zur APA. "Für mich ist das sehr wichtig, da es nach einer gewissen Zeit wieder mein erster Film ist und zudem ein sehr persönliches und schwer finanzierbares Projekt war." Sie hoffe, dass durch die Teilnahme in San Sebastian auch viele jüngere Menschen auf den Film aufmerksam werden. Das Festival läuft noch bis 29. September.



Das Filmfestival in der nordspanischen Küstenstadt San Sebastian, das in diesem Jahr sein 60. Jubiläum feiert, gehört neben Venedig, Cannes und Berlin zu den wichtigsten Filmfestivals Europas. Der Film „Die Lebenden“ soll noch in diesem Jahr in die österreichischen Kinos kommen und ist Alberts vierter Spielfilm nach „Nordrand“ (1999), „Böse Zellen“ (2003) und „Fallen“ (2006).