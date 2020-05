Sammler Essl: "Wir blicken einer guten Zukunft entgegen"

Die Sammlung Essl ist gerettet, der Weiterbetrieb des Museums dank eines Deals mit Hans Peter Haselsteiner gesichert. Karlheinz Essl äußerte sich am Donnerstag erstmals öffentlich und bezog bei der Pressekonferenz zur aktuellen Adolf-Frohner-Retrospektive Stellung zu den aktuellen Ereignissen. Der Sammler gibt sich zuversichtlich – zumindest in seinen Formulierungen. Die "große Freude" mit der er von einer "guten, langfristigen Lösung", spricht, die den Fortbestand der Sammlung und des Museums "nicht nur für kurze Zeit, sondern über Generationen hinweg" sichern soll, ist ihm aber nicht ins Gesicht geschrieben. Da sieht man eher die Anstrengungen der letzten Monate, aber auch der vergangenen Wochen – man arbeitete zuletzt Tag und Nacht an der rechtzeitigen Finalisierung des Deals.

Und so gab sich Essl zugeknöpft. Abgesehen von Danksagungen an die Familie Haselsteiner und Erleichterung über die Tatsache, den Museumsbetrieb für die Besucher, vor allem auch die "Kinder, Jugendlichen und Studenten", in "gewohnter Qualität weiterführen zu können", gab er kaum Neues preis.

Auch neue Details zu den 44 Werken, die am 13. Oktober zwecks Refinanzierung des Ankaufes in London versteigert werden, wollte er sich nicht entlocken lassen.

Weitere Verkäufe, unterstreicht Essl, seien vorerst "überhaupt nicht angedacht", und würden wenn, dann "nur zur Erhaltung des Museums und zum Aufrechterhalten des Museumsbetriebes" erfolgen.