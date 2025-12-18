Kultur

23 Personen wollen Schauspiel der Salzburger Festspiele leiten

SALZBURGER FESTSPIELE 2025: ERÖFFNUNG - MILITÄRMUSIK
Zwölf Frauen und elf Männer wollen die Nachfolge von Marina Davydova antreten, die 2024 fristlos entlassen worden war. Die Entscheidung fällt bis Februar 2026.
18.12.25, 17:55

Für die Leitung des Schauspiels der Salzburger Festspiele haben sich 23 Personen beworben, davon sind 12 Frauen und 11 Männer. Gebürtig aus Deutschland sind davon 13 Personen, aus Österreich neun und ein Interessent bzw. eine Interessentin kommt aus der Schweiz.

Die Stelle wurde ausgeschrieben, nachdem Marina Davydova 2024 fristlos entlassen worden war. Im Jänner finden die Gespräche statt, im Februar 2026 soll feststehen, wer die Funktion künftig übernehmen wird. Die neue Leitungsperson wird bereits das Schauspielprogramm für das Jahr 2027 gestalten.

