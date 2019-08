Salzburger Festspiele: Merkel kam zum vierten Mal im gleichen Kimono

Fast wäre ihr das Versteckspiel gelungen. Nach einer kleinen Wanderung am Gaisberg mit Ehemann Joachim Sauer sowie mit Ex-Minister Martin und Ehefrau Ilse Bartenstein kam die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Dienstagabend zur Oper „Idomeneo“ in schwarzer Limousine und unter großem Polizeiaufgebot in die Felsenreitschule – zum vierten Mal (nach 2008, 2014 und 2017) im selben bunten Umhang.

Merkel hat das beste Stück vor 23 Jahren in den USA erstanden.