Salzburger Festspiele: Mehr Subventionen für weniger Programm

Die Salzburger Festspiele werden ab 2015 kleiner, bekommen aber mehr Geld von der öffentlichen Hand. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Kuratoriums der Festspiele in Kurzversion. Bei einem anschließenden Pressegespräch am Montagnachmittag wurden Details zu den Budgets 2014/2015 sowie zur Redimensionierung des Festivals bekannt gegeben.

2014, das letzte Jahr der Intendanz Alexander Pereira, steuert neuerlich auf Rekorde zu. "Wir werden Pereiras Expansionskurs aber nicht weiterfahren", erklärte Wilfried Haslauer, Salzburger Landeshauptmann und turnusmäßiger Vorsitzender des Festspielkuratoriums, nach der Sitzung. "Bei einem Wachstum, wie es in den vergangenen drei Jahren bei den Festspielen geschehen ist, müssten auch die Strukturen entsprechend mitwachsen. Mit Überstunden allein ist das nicht mehr möglich gewesen, man kann nicht ewig weitervergrößern." 2015 wird es also nur noch 173 statt 223 Veranstaltungen geben, und auch das Budget sinkt von 64,8 auf 58,9 Mio. Euro. Die Zahl der aufgelegten Karten wird von 234.000 auf 224.000 zurück gefahren. "Wir verzichten auf kleinere Spielstätten und nützen alle Synergien in den Veranstaltungssälen", so Haslauer. "Der Veranstaltungsort Halleiner Pernerinsel aber steht außer Frage, der bleibt."