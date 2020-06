Hartmann auch in Salzburg nicht mehr erwünscht

An eine Erhöhung der Subventionen für die Salzburger Festspiele ist vorerst nicht zu denken. "Für 2014 und 2015 wird es keine Valorisierung geben", so Haslauer. "Aber für 2016 signalisiert der Bund Gesprächsbereitschaft, die aber noch vertieft werden muss." Haslauer betonte, dass die Festspiele vor allem für den Bund ein sehr gutes Geschäft seien. "Die Festspiele bekommen vom Bund Subventionen in der Höhe von 5,4 Mio. Euro. An Abgaben und Steuern fließen rund 36 Mio. direkt an der Bund zurück." Insgesamt werden die Salzburger Festspiele mit rund 13,5 Mio. Euro subventioniert.