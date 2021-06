Salzburger Festspiele: Heuer gibt es wieder ein Fest zum Auftakt

Im Vorjahr musste es wegen der Pandemie ausfallen, heuer bis Ende April gebangt werden, ob es stattfinden kann. Nun steht fest: Das Fest zur Festspieleröffnung als Geschenk für die Salzburger und ihre Gäste findet am 18. Juli statt. "Es ist möglich, das Fest unter Corona-Vorschriften durchzuführen", sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler am Donnerstag bei einem Pressegespräch mit Fest-Organisatorin Renate Stelzl. Heuer wird es 59 Programmpunkte an 24 Spielorten geben.

Sehr präsent sind auch heuer wieder die Schauspieler aus dem "Jedermann". Und das, obwohl sie am Vorabend des Festes die Premiere des Stücks hätten, sagte Rabl-Stadler. Wegen der Premiere und der obligaten Feier danach habe so manches Mitglied im Jedermann-Ensemble gebeten, den jeweiligen Programmpunkt beim Fest nicht allzu früh anzusetzen, verriet Stelzl augenzwinkernd.