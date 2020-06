Salzburg: ORF sendet sieben Produktionen

Der ORF steht heuer hinter insgesamt sieben Großproduktionen in Salzburg. Er produziert damit so viel wie nie zuvor. „Eine Flottenparade im Dienste der Spitzenkultur“, so der ORF-Generaldirektor heute bei einer Pressekonferenz in Wien. Im Zentrum stünden dabei die Übertragungen der Opern La Boheme, Die Zauberflöte und Ariadne auf Naxos. Weiters werden drei Konzerte der Wiener Philharmoniker unter Valery Gregiev, Mariss Jansons und Riccardo Muti, sowie die Eröffnung am 27. Juli live gesendet. Eine Schauspielübertragung ist heuer nicht vorgesehen.