Salzburg: Erdmann singt statt Netrebko

Sopranistin Mojca Erdmann wird statt der erkrankten Anna Netrebko die Uraufführung "Kleopatra und die Schlange" von Rodion Shchedrin im Rahmen des Konzerts "Cleopatra orientale" am 28. Mai bei den Salzburger Pfingstfestspielen singen. Das teilte die Künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele, Cecilia Bartoli, am Mittwochnachmittag mit. Sie selbst werde auch in die Bresche springen und mit zwei Werken von Mozart das Programm bereichern, so die Mezzosopranistin.



"Als Anna mich anrief, war sowohl Trost, als auch sofortige Ersatzplanung gefragt. Ich bin stolz, dass wir für die Uraufführung von Rodion Shchedrin meine junge Kollegin Mojca Erdmann gewinnen konnten, die das Stück nun in zwei Tagen lernt", erklärte Bartoli. Erdmann wird einen Tag später, am 29. Mai, im Wiener Musikverein einen Sololiederabend mit Werken von Schubert und Strauss geben.