Salma Hayek will mit Film "falsches" Bild von Mexiko korrigieren

Die Hollywood-Schauspielerin Salma Hayek produziert einen Film, der das ihrer Ansicht nach falsche Bild Mexikos korrigieren soll. "Dieses Projekt ist äußerst wichtig in einer Zeit, in der wir moralisch angegriffen werden und unser Image auf völlig falsche Weise vermittelt wird", sagte die Mexikanerin am Sonntag bei einer Veranstaltung zur Unterstützung der heimischen Filmindustrie, an der auch Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum teilnahm.

Es sei wichtig, die "Kontrolle" über die Erzählung zurückzugewinnen, um "zu sagen: Das ist Mexiko, nicht das, was man euch gerade verkauft", sagte Hayek, ohne US-Präsident Donald Trump zu nennen, der sich immer wieder diffamierend über das Nachbarland und seine Bewohner äußert.