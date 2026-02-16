Salma Hayek will mit Film "falsches" Bild von Mexiko korrigieren
Die Hollywood-Schauspielerin Salma Hayek produziert einen Film, der das ihrer Ansicht nach falsche Bild Mexikos korrigieren soll. "Dieses Projekt ist äußerst wichtig in einer Zeit, in der wir moralisch angegriffen werden und unser Image auf völlig falsche Weise vermittelt wird", sagte die Mexikanerin am Sonntag bei einer Veranstaltung zur Unterstützung der heimischen Filmindustrie, an der auch Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum teilnahm.
Es sei wichtig, die "Kontrolle" über die Erzählung zurückzugewinnen, um "zu sagen: Das ist Mexiko, nicht das, was man euch gerade verkauft", sagte Hayek, ohne US-Präsident Donald Trump zu nennen, der sich immer wieder diffamierend über das Nachbarland und seine Bewohner äußert.
Angeblich Angelina Jolie in der Hauptrolle
Der Film, dessen Titel noch nicht bekanntgegeben wurde, wird in Hayeks Heimatstaat Veracruz sowie im Bundesstaat Quintana Roo gedreht - beide im Südosten des Landes. Laut örtlichen Medien übernimmt die US-Schauspielerin Angelina Jolie die Hauptrolle.
Angesichts der Anti-Migrationspolitik Trumps hat Salma Hayek bereits mehrfach ihre Solidarität mit den Latinos in den USA bekundet und ihnen Ratschläge zu ihren Rechten im Falle von Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegeben.
Kommentare