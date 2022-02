Sänger von Procol Harum: Gary Brooker gestorben

Gary Brooker, der sich mit seiner Band Procol Harum unter anderem mit dem Klassiker "A Whiter Shade of Pale" in die Popmusikgeschichte einschrieb, ist tot. Er starb laut Medienberichten 76-jährig an Krebs. Die Single war einer der prägenden Songs des "Summer of Love" 1967 und ein weltweiter HIt, der bis jetzt sofortigen Wiedererkennungswert hat. Insgesamt nahm die Band 13 Alben auf.