Sänger von "3 Doors Down" im Alter von 47 gestorben

Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

Er sei am Samstag mit seiner geliebten Frau und seiner Familie an seiner Seite "nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs" im Schlaf friedlich gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur in einem offiziellen Statement mit.