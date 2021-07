Sachsen zahlt 4,8 Mio. Euro für enteignete Kunst

Grundlage der Rückgabeforderungen ist das Ausgleichsleistungsgesetz von 1994. Es regelt die Rechtsansprüche auf Rückgabe der zwischen 1945 und 1949 enteigneten beweglichen Güter. Nach 20 Jahren läuft am 30. November die gesetzliche Schonfrist aus, während der enteignete Besitz weiter kostenlos in den Ausstellungen verbleiben durfte. Danach können die Eigentümer frei über ihre Kunstschätze verfügen. Dabei ist Dresden nur ein besonders prominenter Fall - betroffen sind öffentliche Sammlungen in ganz Ostdeutschland.

Mehr als 800 Jahre lang hatten die Wettiner als Markgrafen, Kurfürsten und Könige über das Gebiet des heutigen Sachsen geherrscht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Nachfahren des letzten Sachsenkönigs Friedrich August III. enteignet. Ein großer Teil der angesammelten Kunstwerke kam in staatlichen Besitz. Nach dem Zusammenbruch der DDR forderten die Erben tausende Kunstgüter zurück, darunter Prunkstücke aus dem Zwinger oder der Galerie Alte Meister.