Russland reicht keinen Film für Oscars ein, Vorsitzender tritt zurück

Der Vorsitzende der russischen Nominierungskommission für die Oscars ist zurückgetreten, nachdem das Land beschlossen hatte, keinen Film für die Oscars einzureichen. In einem Brief, der am Dienstag von der Nachrichtenagentur TASS auszugsweise veröffentlicht wurde, schrieb Pavel Chukhrai (auch: Pawel Tschuchrai), dessen Film "Der Dieb" 1998 für den Oscar nominiert wurde, dass die Filmakademie des Landes dies beschlossen habe, ohne ihn zuvor zu konsultieren.

Chukhrai bezeichnete die Entscheidung als "illegal" und erklärte seinen Rücktritt. Ein anderes Kommissionsmitglied sei ebenfalls aus Protest zurückgetreten. Die russische Filmakademie teilte nicht mit, warum sie keinen Film zur Oscarverleihung einreicht. Russland gewann den Auslands-Oscar zuletzt 1995 mit "Die Sonne, die uns täuscht" von Nikita Sergejewitsch Michalkow. Der bekannte Kreml-freundliche Regisseur sagte TASS, Russland habe durch eine Teilnahme bei den Oscars keinen Vorteil. Es habe keinen Sinn bei einem Wettbewerb in einem Land anzutreten, "das derzeit die Existenz Russlands leugnet". Der 76-Jährige schlug stattdessen vor, einen gleichwertigen "eurasischen" Preis ins Leben zu rufen.

Die 95. Verleihung der Oscars soll am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden. Österreich hat "Corsage" von Marie Kreutzer als Kandidat für den Auslandsoscar eingereicht.