Rudolph, die rote Nase wird 80

Vom Außenseiter zum Retter des Weihnachtsfestes - "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer" wird wegen seiner Besonderheit zum Helden. Wie der Titel schon sagt, leuchtet die Nase des Rentiers, das den Schlitten des Weihnachtsmannes durch die kalte Nacht zieht, rot wie ein Nebelscheinwerfer. Zu Weihnachten vor 80 Jahren hielten Kinder zum ersten Mal das Malbuch mit dem Rentier in ihren Händen.

Der arme Rudolph wird wegen seiner optischen Besonderheit von den anderen Rentieren geärgert. Doch dann schlägt seine große Stunde. Weil es an Weihnachten so nebelig ist, braucht der Weihnachtsmann dringend eine Leuchte. Ausgedacht hat sich die Story der amerikanische Anzeigentexter Robert Lewis May, der seine vierjährige Tochter aufheitern wollte. Dazu gab es Gründe: Er selbst war depressiv und seine Frau lag krebskrank im Bett.