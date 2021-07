Rudolf Buchbinder, Daniil Trifonov: Höchste Klavierkunst in Wien

Erfrischend, leicht begann er mit der Sonate in c-Moll, op. 10/1. Buchbinder brauchte keine großen Gesten, um die Bizarrerien dieser 15-minütigen Komposition hervorzuheben. Feingliedrig leuchtete er die Nuancen aus und verwies pointiert auf das berühmte Thema der 5. Symphonie. Den „Trauermarsch“ bei der darauffolgenden As-Dur-Sonate, op. 26, ließ er zur veritablen Hommage an einen Helden geraten und schlug den Bogen zur F-Dur-Sonate, op. 54. Die Teile zwei und drei des Opus 31 packte er schlüssig in einen Block. Atemberaubend schuf er bei der sogenannten „Sturmsonate“ in d-Moll Atmosphäre – manche Passagen klangen wie ein warmer Sommerregen –, stellte einzelne Töne in Höchstspannung düsteren Akkorden gegenüber.

Zum Feuerwerk an Virtuosität geriet die Sonate in Es-Dur. Mit der Zugabe, dem Finale der „Pathétique“, schloss Buchbinder bei diesem umjubelten Konzert genuin den Kreis. Susanne zobl