"Royals": Neues Adelsformat im ORF

Die ORF-Adelsexpertin und Society-Reporterin Lisbeth Bischoff, die die Idee zur Sendung hatte, wird gemeinsam mit Entertainer Alfons Haider die Welt der "Royals" präsentieren. In Interviews kommen unter anderen die KURIER-Autoren Karl Hohenlohe und Georg Markus vor.

Ausdrücklich soll es nicht nur um Glanzpunkte, sondern auch um Schattenseiten im Leben der Monarchen gehen. Stoff dafür bieten die großen und kleinen royalen Dramen genug: zwischen den "Queens" finden sich etliche "Dramaqueens". Über Sündenfälle und Sexgeschichten soll ebenso berichtet werden wie über Hoheiten, die aus der Rolle fallen. "Wahre Neigungen", "Schattenfrauen" und "dunk-le Geschäfte" sollen gezeigt werden.

In der ersten Folge, die Journalisten am Dienstag vorgeführt wurde, ging es noch züchtig zu – die Geschichte von Edward VIII. und Wallis Simpson ist bekannt. In Zukunft soll es spektakulärer werden, versprach Präsentator Haider – man habe nicht gleich bei der Pressevorführung einen Skandal inszenieren wollen.