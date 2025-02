Intendant Rolando Villazón als Einspringer bei der Mozartwoche

Helmut Christian Mayer

Zum Schluss warf er tatsächlich zum Gaudium des Publikums seinen Blumenstrauß in hohem Bogen ins Auditorium: Rolando Villazón, erst am gleichen Tag eingesprungen für den erkrankten Juan Diego Flórez, war wieder in seinem Element. Und blödelte köstlich bei seiner Zugabe: „Con ossequio, con rispetto“, einer nur so von jugendlichem Witz sprühenden Arie des jungen Wolfgang Amadeus Mozart, in welcher jemand Komplimente verteilt und heimlich wieder verneint. Weiters gab der Intendant der Mozartwoche etwas kehlig aber mit großer Bühnenpräsenz noch die Arie des Alessandro „Voi che fausti ognor donate“ aus „Il re pastore“ sowie „Va dal furor portata“ KV 21 zum Besten und wurde bejubelt.