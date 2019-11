Roland Emmerich: "Krieg ist kein Computerspiel“

Roland Emmerich lässt es wieder krachen. Diesmal hat der deutsche Erfolgsregisseur in Hollywood keinen Katastrophenfilm gedreht, sondern einen Kriegsfilm um die Schlacht von Midway, die die entscheidende Wende im Pazifikkrieg brachte.

„Master of Desaster“ war lange Emmerichs Spitzname, weil er in seinen Kino-Filmen gerne Katastrophen ins Bild setzte und dabei sogar das Weiße Haus in Schutt und Asche legte. Einen Film über dessen jetzigen „Insassen“ zu machen, lehnt er aber strikt ab. Wie er überhaupt allen ans Herz legt, sich weniger mit Donald Trump zu befassen. Darüber hinaus hofft er sogar, dass es keinen Film über den US-Präsidenten geben wird, weil ihm jede Form von Präsenz als Publicity dienen könnte.