Rockband The Black Keys: Comeback nach traumatischem Jahr

„Ein Trauma mit vielen schlaflosen Nächten, Telefonaten um zwei Uhr früh, Stress und Sorgen um die Zukunft!“ So beschreibt Dan Auerbach, Gitarrist und Sänger der Band The Black Keys, das vergangene Jahr, in dem das Duo nach der Veröffentlichung des Albums „Ohio Players“ die US-Tournee wegen zu geringer Nachfrage absagen musste.

Zwar spielen die Songs des eben erschienen Albums „No Rain, No Flowers“ mit raffinierten, radiotauglichen Sounds zwischen Pop und Rock nicht direkt auf das Horrorjahr des US-Duos an. Aber dass er und sein Band-Partner Patrick Carney jetzt schon wieder ein Langwerk veröffentlicht haben, war sicher eine Folge davon. „Weil wir nicht auf Tour gehen konnten, sind wir wieder ins Studio gegangen“, erklärt Carney im Interview mit dem KURIER. „Und da sind die Songs nur so aus uns rausgesprudelt. Wir wussten, dass wir nicht mehr tiefer fallen können, es konnte danach nur bergauf gehen. Also wollten wir das abhaken, und die Erfahrung mit diesen neuen Songs in Positives kehren.“

Ärger verfliegt langsam

Im Gespräch allerdings wird deutlich, wie verärgert er über die Vorfälle des vorigen Jahres war. „Es lag nicht daran, dass wir unseren Job nicht richtig gemacht haben“, sagt er. „Es lag daran, dass die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ihren Job nicht richtig gemacht haben. Für mich war das die Erinnerung daran, dass jedes Buch, das wir als musikverliebte Teenager über die Szene gelesen haben, wahr ist. Denn in fast jedem kommt ein zwielichtiger Typ vor, der die Musiker verarscht und betrügt. Und das ist heute noch so.“