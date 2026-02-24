Bekannt aus "Lizzie McGuire": US-Schauspieler Robert Carradine gestorben
Der vor allem durch die Erfolgsserie "Lizzie McGuire" bekannte US-Schauspieler Robert Carradine ist tot. "In einer Welt, die sich so dunkel anfühlen kann, war Bobby immer ein helles Leuchtfeuer für alle um ihn herum", hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der das Branchenportal Deadline am Dienstag zitierte.
Trauer um Robert Carradine
Carradine wurde 1954 in Los Angeles als Kind des Schauspieler-Paares John Carradine und Sonia Sorel geboren. Seit den 70er-Jahren spielte er in Dutzenden Filmen und Serien mit. Er erlangte jedoch nie die Berühmtheit seines Bruders Keith Carradine ("Diebe wie wir, "Nashville") und seines Halbbruders David Carradine ("Kung Fu", "Kill Bill", 1936-2009).
Nach Angaben seiner Familie litt Robert Carradine an einer schweren psychischen Erkrankung. Er wurde 71 Jahre alt.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
